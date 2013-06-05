Військові медики “озброюються” новітніми системами діагностики та лікування

Десять років чекали спеціалісти Клініки хірургії серця та магістральних судин Військово-медичного клінічного центру Західного регіону на інноваційне обладнання з діагностики та лікування профільних захворювань. І лише нещодавно за кошти Міністерства оборони України було закуплено, встановлено та налагоджено унікальну в своєму роді рентгенохірургічну ангіографічну систему Toshiba Infinix CC-i/FPD.

Як повідомив начальник відділення рентген-ендоваскулярної хірургії підполковник медичної служби Роман Павчак, вже за перший робочий тиждень на ній лікарі відділення виконали 7 коронарографій, 2 артеріографії нижніх кінцівок, 1 церебральну артеріографію, а також лікувальні втручання – емболізацію артеріо-венозної мальформації обличчя, балонну ангіопластику зі стентуванням коронарної артерії.

– Ми давно мріяли вийти на принципово новий рівень надання медичних послуг у нашому відділенні. Тож навчалися та проходили стажування не лише у провідних клініках нашої держави, а й у Республіці Польща та Російській Федерації. Ця система дозволяє виконувати високоспеціалізовані нетравматичні рентгенконтрастні методи обстеження серцево-судинної системи та лікування серцево-судинних захворювань під рентген-контролем. Тепер ми можемо виконати, наприклад, аортографію, артеріографію, флебографію, лімфографію і, звичайно ж, “золотий стандарт” діагностики ішемічної хвороби серця – коронаровентрикулографію, – зазначив начальник відділення рентген-ендоваскулярної хірургії, підполковник медичної служби Роман Павчак.

За словами хірурга, тепер у відділення значно розширився діапазон лікувальних втручань. Виконуватимуться стентування не лише коронарних артерій, а й ниркових, сонних або інших периферичних артерій, ендопротезування аневризм аорти, емболізація судин при норицях чи пухлинах, селективна катетеризацію артерій для медикаментозної терапії чи хіміотерапії, імплантації кава-фільтра, ангіопульмонографія.

– За рахунок вдосконалення рентген-апаратури та програмного забезпечення система Toshiba Infinix CC-i/FPD, є можливість отримувати якісну інформацію при зменшеному використанні рентген-контрастних препаратів. А операції в основному виконуються не через звичайні розрізи, а через проколи шкіри, з мінімальною травматизацією. В деяких випадках можливе навіть амбулаторне виконання таких втручань, – наголосив підполковник Роман Павчак.

Прийняття на “озброєння” військовими медиками Західної України цієї новітньої системи є важливим ще й через те, що ендоваскулярна хірургія, загалом, вимагає дороговартісного обладнання та рентген-конрастних препаратів, що не завжди по кишені не лише військовослужбовцям та військовим пенсіонерам, а і пересічним громадянам. Тож йдучи на зустріч своїм пацієнтам керівництво Центру намагається допомагати їм, частково компенсуючи вартість інструментарію та необхідних контрастних рідин. Крім того, апаратура дозволить військовій медичній установі зміцнити свої позиції на ринку медичних послуг, так як можливості рентген-ендоваскулярної хірургії з кожним роком лише зростають – з’являються нові та вдосконалюються існуючі інструменти, збільшується кількість захворювань, при яких можливе виконання таких діагностичних та лікувальних втручань.