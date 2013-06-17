З Харківщини вивезено близько 4 тисяч тонн меланжу

З моменту впровадження торік двосторонньої угоди щодо утилізації надлишкових боєприпасів – це вже дев’ята відправка військового майна.

Напередодні небезпечну рідину із дотриманням усіх технологічних норм завантажили до 7-х спеціальних залізничних цистерн.

– Особливий вантаж вже перетнув державний кордон із Російською Федерацією. Кінцевим пунктом переїзду стане підприємство оборонно-промислового комплексу, що розташовується у Новгородській області. Таким чином, за допомогою наших закордонних партнерів, впродовж 2012-2013 років склад позбавився близько 4000 тонн меланжу або від 83% своїх запасів, – пояснив командир військової частини підполковник Олександр Ніколаєв.

За ходом відправки меланжу з військової частині простежили: співробітник офісу ОБСЄ з екологічних питань Олександр Савел’єв та експерт програми Україна – ОБСЄ Олег Прокопенко.

За словами представників міжнародної організації, комплекс заходів щодо позбавлення Харківщини від небезпечного надлишкового майна та хід утилізації триває за планом. Так, згідно умов довгострокового проекту, до кінця 2013 року меланжу в східному регіоні не повинно бути.

На даний час, після відправки останньої партії меланжу, на складі ракетного палива Сухопутних військ залишається ще майже 780 тонн компоненту ракетного пального.

– Запасів меланжу у наших сховищах залишається рівно на дві поїздки залізничного транспорту по сім цистерн в кожному составі. Зі свого боку, ми – військовослужбовці – робимо все необхідне, аби скоріше очистити військову частину від надлишкового майна, – запевнив підполковник Олександр Ніколаєв.

На завершення свого перебування на військовому об’єкті експерт програми Україна – ОБСЄ Олег Прокопенко пообіцяв, що після вивезення меланжу з Харківщини аналогічні роботи розпочнуться у Одеській області, де зараз знаходиться близько 3,6 тисяч тонн компоненту ракетного палива.