Сьогодні, 17 червня, відбулася прес-конференція на тему “Капітальне будівництво і забезпечення військовослужбовців житлом, проблемні питання та шляхи їх вирішення”.

У заході взяли участь заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко, директор Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко, директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко.

– Проблема забезпечення військовослужбовців житлом назрівала роками. На початку 2013 року нове керівництво оборонного відомства отримало “у спадок” 45-тисячну квартирну чергу, а вірніше, декілька квартирних черг із різних категорій військовослужбовців. В оборонному бюджеті на 2013 рік на будівництво та придбання житла для військовослужбовців було заплановано 12 мільйонів гривень при кредиторській заборгованості за минулий рік у розмірі 39,5 мільйонів гривень. Ситуація була критичною, і для її вирішення було необхідно шукати альтернативні шляхи, – підкреслив Артуро Бабенко.

За словами заступника Міністра оборони України, з початку року оборонним відомством було проведено значну роботу з аудиту існуючого незавершеного будівництва, замовником якого виступало Міноборони, починаючи з 2007 року.

– 168 недобудованих об’єктів поділені на 3 категорії відповідно до ступеня їх готовності. Перша категорія – це об’єкти з готовністю 80-90%, які добудовуватимуться за бюджетні кошти. Їх максимально швидко можна ввести в експлуатацію. Друга категорія – це об’єкти зі ступенем готовності 40-60%, добудова яких проводитиметься із залученням небюджетних коштів і визначенням відповідної частки Міноборони. Третя категорія – це об’єкти з низьким ступенем готовності, але на привабливих для інвесторів територіях. Це розташовані у центрах міст колишні казарми, архіви, включені до переліку надлишкового військового майна, – поінформував Артуро Бабенко.

Крім того, як наголосив заступник Міністра оборони України, сьогодні за активної співпраці з Генеральною прокуратурою України ведеться робота з повернення оборонному відомству незаконно відчуженого майна Міністерства оборони України.

– Протягом 2012 – 2013 років господарськими судами України різних інстанцій розглядалося і розглядається 52 судові справи за напрямками капітального будівництва. За цей час на користь Міністерства оборони України було прийнято рішення по 18 судових справах, в результаті чого оборонному відомству повернено понад 25 мільйонів гривень, – підкреслив Артуро Бабенко.