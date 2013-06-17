На реформу армії до 2017 року треба 131,7 млрд гривень

Про це сьогодні, 17 червня, повідомив директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко під час прес-конференції на тему “Капітальне будівництво і забезпечення військовослужбовців житлом, проблемні питання та шляхи їх вирішення” в Українському національному інформаційному агентстві “Укрінформ”.





– З метою реалізації всіх заходів, передбачених Концепцією реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, Міністерство оборони розробило проект Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. Її метою є формування більш компактної, але професійної, мобільної, добре підготовленої армії, яка б відповідала європейським зразкам. Для забезпечення цих важливих заходів Міністерству оборони України передбачається на період до 2017 року 131,7 мільярду гривень, – наголосив генерал-лейтенант Іван Марко.

У рамках реформ передбачається провести заходи щодо кардинального реформування військ зі створенням їх якісно нової структури, перейти на комплектування військовослужбовцями за контрактом, оснащення новим і модернізованим озброєнням, підвищити соціальний статус військовослужбовців та удосконалення бойової підготовки.

У 2013 році Міністерству оборони України вдалося забезпечити покращення рівня соціального захисту військовослужбовців та працівників Збройних Сил.

– З 1 квітня розпочалося поетапне збільшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців. Це дозволить поліпшити ситуацію із забезпеченням конкурентоспроможності військової служби на ринку праці та зменшити різницю між мінімальним грошовим забезпеченням та середньою заробітною платою, – наголосив генерал-лейтенант Іван Марко.

За його словами, Міністерством оборони також підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 1644”, яким передбачено суттєве підвищення розмірів одноразового грошового заохочення всім категоріям резервістів – у середньому, в 1,6 разу або на 600 – 1100 гривень, та проект постанови Кабінету Міністрів України “Про Порядок забезпечення безоплатного проїзду військовослужбовців і членів їх сімей та перевезення особистого майна”. З метою зниження вартості комунальних послуг за проживання військовослужбовців у переобладнаних із казарм гуртожитках ініційовано внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

– За підсумками п’яти місяців 2013 року Міністерство оборони України отримало бюджетне фінансування в повному обсязі. Сподіваємось, що оборонний бюджет цього року буде повністю виконано, – наголосив генерал-лейтенант Іван Марко.