З початку року виявлено 56 фактів злочинів і порушень з військовим майном

Керівництвом Міністерства оборони України вживаються рішучі заходи щодо посилення дотримання законності у військах, запобігання та викриття фактів розкрадання військового майна та боєприпасів. З метою покращення дотримання законності у військах, ретельного контролю за щоденним виконанням військовими частинами планів бойової підготовки Міністром оборони України Павлом Лебедєвим посилено функції Головної інспекції Міністерства оборони України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

– Підхід до боротьби з корупційними проявами у військах кардинально змінено. Усі порушення, пов’язані з корупцією та службовими зловживаннями, будуть викорінюватись, а порушники каратимуться згідно з чинним законодавством. Я особисто тримаю це на контролі, – прокоментував своє рішення Міністр оборони України.

Тільки з початку 2013 року фахівцями Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України і Військової служби правопорядку у Збройних Силах України виявлено 56 фактів злочинів і порушень з військовим майном.

Матеріали про ці порушення були своєчасно подані встановленим порядком до органів прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері для подальшого реагування.

Серед перших практичних результатів – виявлені або попереджені факти крадіжок боєприпасів, комплектуючих до військової техніки, реалізації надлишкового майна за заниженими цінами, службової халатності щодо його зберігання у двох десятках військових частин Збройних Сил України.

Крім того, до органів прокуратури направлено кілька матеріалів щодо незаконного використання боєприпасів для організації стрільб для сторонніх осіб.

Одним з найбільш резонансних порушень стало виявлене фахівцями Територіального Північно-Східного управління внутрішнього аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України 2 січня 2013 року нестачі приладів нічного бачення ТВН-5 механіка-водія танків БМ “Булат” та приладів нічного бачення ТВНЕ-4Б танків Т-64 на суму більше півтора мільйони гривень під час проведення аудиту фінансово-господарської діяльності однієї з військових частин під час перевірки комплектності озброєння та військової техніки.

Після того, як про даний факт було поінформовано органи прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, 10 січня 2013 року Чернігівським прокурором з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в Єдиний реєстр досудових розслідувань було внесене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 410 КК України “Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем”.