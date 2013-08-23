У Львівському гарнізоні вшанували державний Прапор

Зранку в центрі Львова відбулося урочисте вшанування державного символу країни – Державного Прапора України. У заході взяли участь перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Богдан Матолич, представники Академії Сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного, Західного оперативного командування, місцеві політики, громадські та культурні діячі, представники силових структур, дитячі танцювальні та вокальні колективи.

О 09.55 під звуки Державного Гімну прапороносна група почесної варти Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного винесла Державний Прапор України та під звуки Гімну України підняла синьо-жовте полотнище на флагштоку, що навпроти обласної державної адміністрації та обласної ради.

О 10.00 вертолітники 7-го окремого полку армійської авіації продемонстрували свою майстерність присутнім, пронісши над центром Львова державний символ, розміром 12 на 24 метри, що був доставлений задля цього з АР Крим.

В Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного також відбулися урочистості з нагоди всенародного свята. Серед гостей навчального закладу був присутній заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Василь Бахмацький.

Цього року завдяки сприянню голови Львівської обласної державної адміністрації Віктора Шемчука в Академії було урочисто піднято Державний Прапор, який занесено у “Книгу рекордів України”. Як підкреслив начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук, це є найбільше полотнище державного символу, площа якого становить 311 квадратних метрів. Його було виготовлено та вперше піднято в Євпаторії у 2008 році.

– Свято Державного Прапора нерозривно пов’язане з Днем Незалежності України, – підкреслив генерал-лейтенант Павло Ткачук. – І для нас, захисників Вітчизни, цей атрибут державної символіки має особливе значення, адже воїни завжди боронили державу та її прапор. Ми віддаємо йому свою повагу і нас переповнює почуття патріотизму!