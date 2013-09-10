Військові льотчики-випробувачі “підкорили” гостей міжнародного авіаційного фестивалю у Криму

Фестиваль зібрав тисячі людей – гостей з України, Росії, Польщі, Білорусі, військових льотчиків, льотчиків-космонавтів авіаконструкторів, планеристів, авіамоделістів, пілотів надлегкої авіації, дельтапланеристів та парапланеристів.

Захід розпочався із покладання квітів до пам’ятника піонерам планеризму О.Антонову та С. Корольову. В урочистостях взяли участь почесні гості фестивалю Герої України – генеральний конструктор КБ ім. Антонова, заслужений льотчик-випробувач Дмитро Ківа, заслужений льотчик-випробувач Олександр Галуненко, заслужений льотчик-випробувач директор Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України Герой України генерал-майор Юрій Тішков, генеральний конструктор вертолітної техніки, президент АТ “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв, льотчик-випробувач Сергій Трошин; Герої Радянського Союзу заслужені льотчики-випробувачі Юрій Курлін та Валерій Мігунов, а також доньки Олега Антонова – Анна і Олена Антонови та онук першого переможця Коктебельського зльоту 1923 року Леонід Юнгмайстер.

Авіатори Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України – військові льотчики-випробувачі першого класу полковники Олександр Пахольченко та Володимир Корж розпочали авіаційне свято в повітрі. На навчально-тренувальному реактивному літаку Л-39М1 вони продемонстрували елементи вищого пілотажу захопленим глядачам.

А досвідчені пілоти-випробувачі ветеран Афганістану та Югославії 65-річний Сергій Тішков та 36-річний підполковник Юрій Юхимук продемонстрували гостям фестивалю пілотаж вертольоту Мі-8МСБ в “обмеженому просторі”. Саме такий пілотаж і був нещодавно продемонстрований на Міжнародному авіаційному-космічному салоні у Москві “МАКС-2013”. Загалом під час випробувань на цьому вертольоті за кілька останніх років було поставлено 11(!) світових рекордів.

Після польоту дітлахи “обліпили” унікальний вертоліт, а пілоти із великим задоволенням розповіли зацікавленим глядачам про його можливості та провели екскурсію на борту вертольота представникам медіа і численним гостям.