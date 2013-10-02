Головному льотчику-випробувачу країни Герою України генерал-майору Юрію Тішкову – 65!

З нагоди свята в Державному науково-випробувальному Центрі ЗС України пройшло урочисте зібрання, де Юрія Михайловича привітали представники Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Повітряних Сил, державної влади, органів місцевого самоврядування, заслужені льотчики-випробувачі, науковий та випробувальний колектив центру. Чисельні привітання також прийшли з-за кордону.

Ще при Союзі країна відмітила Юрія Тішкова найвищою нагородою, про яку мріяв кожен випробувач, званням “Заслужений льотчик-випробувач СРСР”. За всю історію таких льотчиків було лише 445. В Україні він став Героєм України, а у 2013 році удостоєний і Державної премії України в області науки і техніки.

На теренах СНД і, напевно, в світі (адже широко це не практикується), він єдиний, хто має тисячі і тисячі випробувальних посадок вертольотів з виключеними двигунами. Саме так відпрацьовується алгоритм посадки техніки під час форс-мажору. За небезпеку такі посадки американці та англійці прозвали “глісадою смерті”. Його життя – копіткий труд, майстерність, пошук і успішне знаходження відповідей на складні завдання конструкторів бойової авіаційної техніки.

Пролітав 45 років, освоїв близькл 45 типів літаків і вертольотів, за штурвалом провів понад 5000 годин. Навіть цього року особисто продовжував вести складні випробування під час обледеніння та сідав “без двигунів” на вертольоті Мі-8МСБ. Займається випробувальною і науковою роботою у сфері авіаційної техніки і озброєння, старший науковий співробітник, академік Академії технологічних наук України. Учасник миротворчої місії в Республіці Югославія та почесний громадянин Кіровського району.

До своїх досягнень генерал Тішков зараховує й те, що він вже понад 15 років успішно керує потужним колективом – науково-випробувальним Центром Збройних Сил України.

– Я дивлюся з оптимізмом у наше майбутнє. ДНВЦ є сертифікаційним центром повітряних суден, ми проводимо широкий спектр випробувань: моторів, парашутів, підводного і надводного обладнання, авіаційної техніки, озброєння різноманітних видів. Зараз ми виконуємо функції великого потужного інституту часів Радянського Союзу. Наша організація не скорочується, на нас дивляться з надією, ми затребувані, і я думаю, всі сподівання ми виправдаємо, – зазначає Юрій Тішков.

Лише у серпні на базі Центру вперше в світі вертоліт Мі-8МСБ піднявся вище Евересту на висоту 9150 метрів. Загалом на цьому вертольоті з унікальними двигунами вітчизняного підприємства АТ “Мотор Січ” поставлено вже близько десятка світових рекордів. Цього року успішно проведено і державні випробування модернізованого літака Л-39М з бортовим тренажерним комплексом, завершено десятирічний цикл робіт із захисту авіаційної техніки, продовжуються роботи в сфері парашутних і водолазних систем.