Гендерна культура в сфері безпеки – погляд НАТО

Захід проводився за ініціативою Громадської ліги Україна-НАТО за участі близько 50 представників силових структур – військовослужбовців Збройних Сил України, працівники МВС, СБУ та ДСНС. Учасники семінару обговорили питання гендерної політики в сфері безпеки, практичні аспекти забезпечення гендерної рівності, гендерний підхід у проведенні миротворчих і військових операцій тощо.

Голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж нагадав, що у липні цього року Президент України Віктор Янукович підписав річну національну програму співробітництва України з НАТО, одним із аспектів виконання якої є проведення подібних заходів. Семінар у Львові лише відкриває низку дискусій, продовження яких відбудеться у Симферополі, Севастополі, Вінниці та Хмельницькому, і завершиться у Києві. Результатом зустрічей має стати формулювання визначень понять, які будуть запропоновані до пункту, який регламентуватиме захист рівних прав жінок і чоловіків у наступних документах щодо співробітництва України з НАТО.

В управлінні Альянсу існує цілий підрозділ, який опікується гендерними питаннями, і у відносинах з Україною цій проблематиці також приділяється багато уваги.

Начальник відділу військово-соціальної роботи головного управління по роботі із особовим складом Генерального штабу ЗС України полковник Віталій Голота розповів про гендерні питання у війську:

– На даний час у Збройних Силах 16 жінок-військовослужбовців мають звання “полковник”. Раніше жінок-старших офіцерів не було взагалі. Військове звання “підполковник” мають більше 180 жінок-військовослужбовців, 386 жінок мають військове звання “майор”, є й численний молодший офіцерський склад. Поки що жінки у Збройних Силах здебільшого займають посади “фемінізованих” спеціальностей: медперсонал, фінансисти, логістика, зв’язок, однак ситуація починає поступово змінюватися.

На думку офіцера, одним із чинників, який поки що не дозволяє вирівняти гендерний баланс, є відсутність жінок-військовослужбовців, які пройшли підготовку за командними та інженерно-технічними спеціальностями. Частково це декларується обмеженнями у керівних документах, частково – малою чисельністю бажаючих. Більше представників командної ланки та технічних спеціальностей жіночої статі проходить підготовку молодших спеціалістів на військову службу за контрактом.

Також обговорили участь жінок у миротворчих операціях. За історію миротворчої діяльності ЗС України у місіях за кордоном побували 42 жінки: 5 офіцерів, 2 прапорщика, 35 сержантів і солдатів.

Отож, на переконання учасників заходу, час, коли в Збройних Силах України з’явиться жінка-генерал не такий вже й далекий.