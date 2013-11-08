Ракетний корвет ВМС ЗС України “Придніпров’я” відпрацьовує навчально-бойові завдання у Чорному морі

Протягом доби екіпаж корвету удосконалюватиме елементи курсового завдання з плавання одиночного корабля, підготовки до ведення бойових дій. Як планується, в морському полігоні корабель виконає практичні артилерійські стрільби по імітованим повітряним та надводним цілям, у взаємодії з малим морським танкером ВМС України “Фастів” відпрацює передачу вантажів на ходу.

Крім того, на кораблі буде проведено комплекс корабельних бойових навчань та тренувань, зокрема, тренування вахтових офіцерів в різноманітних ситуаціях, підготовки до виконання бойових вправ, протидиверсійної оборони, боротьби за живучість корабля, пошуку і порятунку людини за бортом.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки командира бригади надводних кораблів капітана 3 рангу Максима Ємельяненко, у морі екіпаж ракетного корвету “Придніпров’я” набуде практичних навичок для виконання завдань за призначенням.