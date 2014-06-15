Сили АТО затримали групу бойовиків із великим арсеналом зброї

15:34, 15 червня 2014
Військо
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Під час проведення операції затримано чергову групу бойовиків, серед яких були виявлені російські найманці.

фото прес-служби Міноборони

Внаслідок успішно проведеної операції визначеними підрозділами сил АТО було затримано групу бойовиків, серед яких перебував громадянин Російської Федерації.

Під час затримання у терористів вилучили великий арсенал стрілецької зброї, ПЗРК різних модифікацій, ПТУР «Фагот», РПГ-7, РПГ-22, велику кількість вибухівки, набоїв, засобів індивідуального захисту, деталізовані топографічні карти та печатку командира гарнізону міста Сєвєродонецьк на ім’я Павла Дрємова.

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На даний час із затриманими сепаратистами проводяться слідчі дії.

В ході проведення операції українські військовослужбовці не постраждали.

фото прес-служби Міноборони
фото прес-служби Міноборони

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