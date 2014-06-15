Сили АТО затримали групу бойовиків із великим арсеналом зброї

Під час проведення операції затримано чергову групу бойовиків, серед яких були виявлені російські найманці.

Внаслідок успішно проведеної операції визначеними підрозділами сил АТО було затримано групу бойовиків, серед яких перебував громадянин Російської Федерації. Під час затримання у терористів вилучили великий арсенал стрілецької зброї, ПЗРК різних модифікацій, ПТУР «Фагот», РПГ-7, РПГ-22, велику кількість вибухівки, набоїв, засобів індивідуального захисту, деталізовані топографічні карти та печатку командира гарнізону міста Сєвєродонецьк на ім’я Павла Дрємова. Читайте такожТерористи використовують російське озброєння у своїх нападах На даний час із затриманими сепаратистами проводяться слідчі дії. В ході проведення операції українські військовослужбовці не постраждали.

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