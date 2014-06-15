Українські військові заблокували 7 автоколон бойовиків і взяли під контроль 248 км держкордону

Вчора, 14 червня, в результаті авіаудару, нанесеного авіацією АТО по позиціях бойовиків у районі Краматорськ - Дружківка, знищено більше 50 бойовиків. Ще близько 150 отримали поранення. За повідомленням джерел, серед загиблих ідентифіковані в основному особи неслов'янської національності.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві оборони України.

Ефективними діями авіації АТО в цьому ж районі знищено склад боєприпасів бойовиків. Очевидці протягом трьох годин спостерігали вибухи в точці нанесення авіаудару.

У Станично-Луганському силами авіації АТО були ліквідовані 2 блокпоста бойовиків. У районі населеного пункту Дяківка нанесено артилерійський удар по базах дислокації бойовиків.

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Втрат серед учасників АТО за підсумками точечних ударів не зафіксовано.

Протягом минулої доби в районі населеного пункту Семенівка підрозділи сил АТО стримували спроби прориву бойовиків через кільце блокади, вогнем у відповідь відкидаючи бойовиків на вихідні позиції.

У районі населеного пункту Щастя підрозділи сил АТО проводять заходи з блокування та знищення бойовиків. З цією метою створено 2 додаткових блокпоста, проводяться інші спеціальні заходи.

Терористи продовжують обстрілювати блокпости військових учасників АТО. Вогнем у відповідь вогнем такі спроби присікаються.

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За контрольний період силами АТО заблоковано рух 7 автомобільних колон, в їх складі мікроавтобуси, які перевозили для бойовиків зброю і боєприпаси. Знищено 2 БТР, 2 танка Т-64Б, 2 КАМАЗа з встановленими на них ДШК, систему залпового вогню БМ-21 Град, ще одну БМ-21 вилучено. Разом з нею вилучено і документацію, яка підтверджує, що бойова машина входить до складу ЗС РФ.

Силами АТО взято під контроль 248 кілометрів державного кордону. Більше десяти населених пунктів знову під контролем українських військовослужбовців.

Керівництво АТО в черговий раз звертається до мирних жителів з проханням у жодному разі не знаходиться поруч з базами бойовиків, на їхніх блокпостах, у бойових порядках бандитів.