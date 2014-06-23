Терористи продовжують напади на військові колони та об’єкти сил АТО

Ввечері 22 червня під час здійснення рекогносцировки поблизу населеного пункту Варварівка, Луганської області, бойовики здійснили збройний напад на рекогносцировочну групу військовослужбовців сил АТО із застосуванням ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї. Особовий склад групи встиг зайняти кругову оборону та відбити напад.

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Також 22 червня, близько 20.00, в районі шахти «ім. 60 років СРСР» поблизу м. Свердловськ, Луганської області, терористи здійснили мінометний обстріл колони логістики військової частини. Напад відбито, втрат немає.

У період з 23.15 до 23.45 у районі населеного пункту Долина, Донецької області, з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли колону військової техніки. Терористи отримали адекватну вогневу відсіч.

Сьогодні, 23 червня, у період з 04.20 до 05.00 терористи здійснили мінометний обстріл блокпосту українських військових, що поблизу м. Кремінна, Луганської області. Вогнем у відповідь сили терористів були розпорошені.

Сили АТО дотримуються умов мирного плану врегулювання ситуації у східних регіонах України, продовжують нести службу на блокпостах, блокувати бойовиків, забезпечують охорону та оборону державного кордону на певних ділянках.

Наступальні дії і обстріли об’єктів не проводяться. Зброя використовується винятково у випадках, якщо здійснюється збройний напад на українські підрозділи або мирне населення регіону.

Варто зазначити, що в деяких районах Краматорська бойовики продовжують обстрілювати соціальні об’єкти, школи, дитячі садки та лікарні. Терористи використовують зброю, якої немає на озброєнні у Збройних Силах України, зокрема 12,7 мм великокаліберні снайперські гвинтівки «Вихлоп».