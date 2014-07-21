За підтримки Міноборони було проведено навчання для журналістів з домедичної допомоги в умовах бойових дій

Під час навчання, яке відбулося на території однієї з військових частин у Києві, представники мас-медіа відпрацювали алгоритм надання домедичної допомоги пораненому, порятунку життя в умовах, наближених до бойових (у бронежилетах та касках), йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Також відпрацювали дії щодо забезпечення власної безпеки під час надання допомоги пораненому; вивчили вміст індивідуальної аптечки та його застосування; зупинку кровотечі на полі бою; евакуацію пораненого в безпечне місце; об’єм допомоги в безпечному місці: накладання пов’язок на грудну клітину, живіт, швидке обстеження пораненого та особливості самодопомоги.

"Досвід організації кваліфікованої та невідкладної хірургічної допомоги в збройних конфліктах на Північному Кавказі засвідчив, що кожному третьому пораненому джгут був накладений неправильно або не за показанням. Внаслідок цього пошкоджену кінцівку вдалося зберегти лише у 48,7% випадків. Тому під час навчання ми приділили велику увагу темі кровоспинного джгута", - розповів Валерій Кузмін, інструктор Всеукраїнської ради реанімації, доцент кафедри медицини катастроф НМАПО ім. П. Шупика.

Варто зазначити, що програму навчання було складено з урахуванням побажань представників ЗМІ, які безпосередньо працюють в зоні АТО, та досвіду медиків, які перебували в гарячих точках.

У зв’язку з проведенням АТО на сході України програму проекту було адаптовано до потреб військових. За погодженою з Міністерством оборони програмою в рамках проекту "Я можу врятувати життя!" відповідні навчальні тренінги пройшли військовослужбовці 7 військових частин перед відправленням у зону АТО. Навчання особового складу збройних сил триває.

Слід зазначити, що подібні заходи відбувалися неодноразово. Зокрема, Управлінням преси та інформації Міністерства оборони 3 червня було проведено практичні заняття "Екстремальна журналістика" на базі полігону 240 Центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу Сухопутних військ збройних сил, де представники ЗМІ вчились на практиці як працювати і виживати в польових умовах, оборонятись під час нападу, надавати першу медичну допомогу.