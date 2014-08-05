За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, майже півсотні поранено - РНБО
13:44, 05 серпня 2014Військо
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За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«За минулу добу втратили трьох військовослужбовців, 46 отримали поранення», - сказав він.
За словами Лисенка, відбувається дуже багато обстрілів, контратак, зіткнень з бойовиками.
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