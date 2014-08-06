В Одеські області пройшли навчання морської піхоти і танкових військ
12:10, 06 серпня 2014Військо
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Тактична група військ берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України провела планові навчання, основними заходами яких стали багатокілометрові марші територією південно-західних районів Одеської області та тактичні навчання підрозділів на військовому полігоні в районі міста Болград.
В ході навчань вдалося удосконалити маршову і тактичну підготовку, польовий вишкіл особового складу, відпрацювати взаємодію з морською авіацією та підрозділами Державної прикордонної служби України.
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