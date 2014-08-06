МОЗ зніме обмеження на сертифікацію ліків для армії

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в "Твіттері".

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"Президент доручив МОЗ зняти обмеження на сертифікацію ліків, яких потребує армія. І дав на це тиждень", - написав прес-секретар.