МОЗ зніме обмеження на сертифікацію ліків для армії
17:02, 06 серпня 2014Військо
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Президент Петро Порошенко доручив Міністерству охорони здоров'я протягом тижня зняти обмеження на сертифікацію ліків для армії.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в "Твіттері".
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"Президент доручив МОЗ зняти обмеження на сертифікацію ліків, яких потребує армія. І дав на це тиждень", - написав прес-секретар.
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