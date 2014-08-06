МОЗ зніме обмеження на сертифікацію ліків для армії

17:02, 06 серпня 2014
Військо
0 0

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству охорони здоров'я протягом тижня зняти обмеження на сертифікацію ліків для армії.

REUTERS

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в "Твіттері".

Читайте такожВійськовим у зоні АТО бракує перев’язочних пакетів, знеболювальних та протишокових препаратів

"Президент доручив МОЗ зняти обмеження на сертифікацію ліків, яких потребує армія. І дав на це тиждень", - написав прес-секретар.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter