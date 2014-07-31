Батальйон "Донбас" захопив у бойовиків фуру медикаментів з РФ - ліки передадуть медикам

Про це повідомляє волонтер Олександр Рудоманов у соцмережі.

"Батальйону Донбас сьогодні в 12:00 захопив фуру з медикаментами з Росії, яка прямувала для бойовиків, зараз авто знаходиться в районі між Краматорськом і Лисичанськом", - написав Рудоманов.Читайте такожНад Лисичанськом підняли український прапор

Він підкреслив, що батальйон "Донбас" хоче передати фуру з медикаментами волонтерам або медикам у Лисичанську.