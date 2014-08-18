РНБО оприлюднила чергові докази російської агресії проти України

Рада національної безпеки і оборони України оприлюднила чергові докази російської агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Він продемонстрував журналістам відео, зняте в районі міста Сніжне.

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«На ньому видно військових кавказької зовнішності навколо броньованої техніки. Одна з машин – це модифікований БТР 80А російського виробництва. Машина має характерну особливість – гармату 2А72 Тульського заводу, яка знаходиться лише на озброєнні Збройних сил Росії», - зазначив Лисенко.

Терористи повторюють фрази «это война», «аллах акбар» та «іншалла». На одному з відео також чітко видно автомобіль ЗАЗ Деу з номерними знаками Луганської області ВВ 3624 СО.

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