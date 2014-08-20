Сили АТО ізолюють міста вздовж річки Сіверський Донець: бойовикам перекривають шлях до Луганська

Сили АТО ізолюють міста вздовж річки Сіверський Донець, звідки групи терористів рухаються до Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Українські війська продовжують наступальну операцію, мета якої – роз’єднати Донецьк та Горлівку, щоб припинити постачання бойової техніки та свіжих сил», - зазначив він.

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Крім того, за словами речника РНБО, «сили АТО намагаються ізолювати Ізварине, Краснодон, Колпаково, Шахтарськ, Красний Луч та інші населені пункти, розташовані вздовж річки Сіверський Донець, оскільки саме звідти протягом останніх двох діб фіксувався рух окремих груп терористів до Луганська».

«Паралельно українські військові проводять рейдові дії за напрямом Іловайськ-Зугрес Донецької області», - додав Лисенко.