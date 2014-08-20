Волонтери пропонують створити "українську" аптечку для бійців АТО

Сьогодні, 20 серпня, в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України відбувся круглий стіл на тему: «Взаємодія влади і громадськості у сфері медичного забезпечення учасників АТО на сході України».

У заході взяли участь директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій, представники Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, експерти Інформаційно-аналітичного центру «Логос» та представники волонтерських організацій.

Експерти презентували Міністерству оборони свої пропозиції щодо медичного забезпечення учасників АТО. Одне з питань стосувалося затвердження стандартизованої індивідуальної медичної аптечки для надання невідкладної медичної допомоги пораненим бійцям. Волонтери акцентували увагу також на необхідності проведення відповідної підготовки учасників АТО щодо надання невідкладної медичної допомоги пораненим.

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Полковник медичної служби Віталій Андронатій поінформував учасників зустрічі про медичне забезпечення учасників антитерористичної операції, а також про загальну систему індивідуальної військово-медичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України.

"В межах цієї підготовки бійці навчаються медицині 24 години, тобто 4 дні на тиждень. Кожен військовослужбовець, після навчань отримує відповідний залік", — наголосив Андронатій, і додав, що без відповідної підготовки військовослужбовці не беруть участі в бойових діях.

Представник «Волонтерської Сотні Доброволя» Вікторія Христенко розповіла учасникам круглого столу про плани організації щодо створення не «НАТОвської» і не «радянської», а оновленої української аптечки.

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"Ми створюємо українську аптечку на основі найкращих медикаментів, які має на сьогоднішній день світове суспільство. Всі ліки та препарати, якими ми укомплектуємо аптечку, сертифіковані в Україні, відповідають міжнародним стандартам, та вкрай необхідні нашим бійцям", — зазначила Христенко.

У свою чергу, Андронатій відзначив, що на даний час одна мінімальна аптечка коштує 692 гривні, і враховуючи чисельність Збройних Сил України, загальна сума, необхідна для їх придбання складає 173 млн. грн.

За його словами, завдяки допомозі іноземних організацій, у війська було доправлено 2000 американських аптечок.

Говорячи про систему медичного забезпечення ЗС України, офіцер повідомив, що при кожному батальйоні існує мобільна лікарсько-сестринська бригада, до складу якої входять два досвідчені лікарі-хірурги, лікар-анестезіолог та дві медичні сестри. На «озброєнні» медичної бригади є авто-перев’язочна (операційна), в якій можна робити оперативні втручання.

У підсумку, учасники круглого столу домовилися про подальшу співпрацю щодо надання необхідної медичної допомоги бійцям-учасникам антитерористичної операції на сході України.