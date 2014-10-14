Президент на Хортиці представив нового міністра оборони і вручив воїнам АТО нагороди

Президент вручив державні нагороди воїнам, які проявили мужність та героїзм у захисті української землі, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Звертаючись до військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, особового складу батальйону міліції Запоріжжя та Національної гвардії, глава держави привітав їх із започаткуванням Дня захисника України, який відзначатиметься щорічно 14 жовтня.

"День Покрови із релігійного свята перетворився на професійне свято оборонців української землі", - сказав Петро Порошенко, висловивши сподівання, що цей день стане всенародним, загальнонаціональним святом.

Глава держави представив військовослужбовцям нового Міністра оборони генерал-полковника Степана Полторака, затвердженого на посаді Верховною Радою.

"Це - професіонал, який вже на нових засадах практично з нуля створив і розбудував Національну гвардію України. Йому і зараз поставлені надзвичайно важливі завдання. Створити потужну, ефективну систему оборони України. Перебудувати систему забезпечення і логістики військ", - наголосив президент.

Петро Порошенко звернув увагу воїнів на необхідність укріплення військової дисципліни, недопущення випадків використання військових у політичних провокаціях.

"Нам є ким і чим пишатися! Наші воїни - це наша національна гордість! Збройні Сили, Національна гвардія, прикордонники заслужено успадкували військову славу тих українців, які захищали Вітчизну під час Другої світової. Захищати Вітчизну ми вчимося і на їхньому досвіді, рівно як і на досвіді Війська Запорізького, січових стрільців, вояків УПА. І вже на власному героїчному досвіді Вітчизняної війни чотирнадцятого року", - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко привітав мешканців Запоріжжя з Днем міста і з Днем визволення від німецько-фашистських загарбників.

Нагороди від президента отримали 26 військовослужбовців. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено начальника розвідки штабу бригадної артилерійської групи 25-ї окремої повітрянодесантної бригади підполковника Олександра Шкляренка, який протягом чотирьох місяців у складі підрозділу артилерії бригади брав участь в операціях зі звільнення від незаконних збройних формувань міст Красний Лиман, Ямпіль, Слов’янськ, Артемівськ, Дебальцеве, Шахтарськ та інших населених пунктів Донецької області.

Командир 25 окремої повітрянодесантної бригади полковник Юрій Содоль нагороджений Орденом "За мужність" ІІІ ступеня. На початковому етапі операції (квітень-травень) підрозділи бригади стійко прикривали державний кордон, охороняли та обороняли найбільш важливі об’єкти (аеродроми Мелітополь, Краматорськ, Донецьк, Луганськ), що дозволило утримувати під контролем визначені райони.

Після завершення урочистостей Глава держави відвідав церкву Покрови Пресвятої Богородиці історико-культурного заповідника "Запорізька Січ". Церква Покрови - перша, особливо шанована козаками церква на Запорізькій Січі.