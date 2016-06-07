ПриватБанк роздав бізнесу 650 тисяч роботів

Понад 205 тисяч корпоративних клієнтів ПриватБанку та 450 тисяч підприємців отримали несподіваний подарунок – безкоштовних роботів для онлайн-продажів і комунікацій зі споживачами. Уже готовий і легко розширюваний персональний робот компанії буде працювати службою підтримки, консультувати клієнтів, приймати замовлення й оплату товарів і послуг. Споживачеві не потрібно встановлювати жодних додатків, достатньо в пошуку Приват24 ввести назву компанії та почати комунікацію.

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"Нормальний підприємець ніколи не напише свого додатка або бота з двох причин: йому треба краще за всіх пекти свою піцу, і у світі немає такої кількості програмістів, щоб написати додатки всім бажаючим, – говорить Олександр Вітязь. – Що робити? Налагодити автоматичний випуск роботів з базовим функціоналом!"

Кожному корпоративному клієнту ПриватБанк автоматично створив іменного робота в Приват24 Sender, що готовий вести комунікації зі споживачами та приймати оплату банківськими картками. За бажання підприємці зможуть самостійно налаштувати дизайн або розширити функціонал свого робота. Відео про можливості роботів ПриватБанку тут.