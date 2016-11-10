УСПП підготував антикризову програму для Нацкомітету промислового розвитку при Кабміні

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) підготував антикризову програму спільних дій бізнесу та влади, яка буде запропонована як основа для формування порядку денного новоствореного Національного комітету промислового розвитку при Кабінеті міністрів України.

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Про це повідомив голова УСПП Анатолій Кінах на брифінгу в Києві.

«Ми вимагаємо проведення в країні системної, сучасної промислової політики на основі визначення проривних інноваційно-інвестиційних напрямів, серед яких енергоефективні технології, розвиток повних циклів сільськогосподарського виробництва, транзитний потенціал країни, високотехнологічне машинобудування, IT-сфера», - сказав він.

За словами Кінаха, комітету буде запропоновано планувати свої дії у парадигмі неоіндустріалізації, яка передбачає новий виток розвитку виробництва виключно на основі останніх наукових розробок і за умови надійного державно-приватного партнерства.

При цьому голова УСПП підкреслив, що одним із головних пріоритетів уряду у сфері промислової політики має стати розширення ринків збуту та експорт продукції з високою доданою вартістю.

«Потрібно максимально розширити зовнішні ринки і запропонувати світові продукцію з високою доданою вартістю. При цьому більшість підприємств необхідно модернізувати, оновити технології», - зазначив Кінах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 11 жовтня прийняв постанову про створення Національного комітету промислового розвитку України, який покликаний сприяти виробництву товарів з високою доданою вартістю та розвитку різних галузей промисловості для стимулювання економічного зростання. При цьому головою комітету є прем'єр-міністр Володимир Гройсман, а виконавчим директором - народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Анатолій Гіршфельд.

За даними Держстату, зростання промислового виробництва в Україні у вересні 2016 року в річному вираженні, порівняно з вереснем 2015 року сповільнилося до 2% з 3,4% місяцем раніше.

З початку року, за січень-вересень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, промвиробництво в Україні зросло на 2%.