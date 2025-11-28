Названо ще одну країну, яка хоче придбати російські 'Су'

Багатоцільові винищувачі Су-30 та Су-35 відносять до покоління 4+.

Судан відновив переговори з Росією про придбання винищувачів Су-30 або Су-35 для протидії просуванню Сил швидкого реагування (RSF) та компенсації втрат бойових літаків на початку громадянської війни. Про це повідомляє Army Recognition.

На думку фахівців, перемовини пов'язані з тривалими зусиллями Москви щодо забезпечення військово-морської бази в Червоному морі.

Обмежений оборонний бюджет Судану та зруйнована війною економіка роблять звичайні закупівлі літаків майже неможливими.

Це збільшує ймовірність того, що придбання "Су" буде пов'язане зі значними політичними поступками, які виходять далеко за межі конфлікту.

Нагадаємо, РФ не залишає спроб отримати військово-морську базу в Судані, що є для неї особливо важливим у світлі хитких позицій у Сирії (останнє пов’язано із падінням режиму Башара Асада).

Раніше Судан оголосив, що домовленість щодо бази з Росією досягнута. Однак у листопаді ЗМІ повідомили, що РФ не зможе найближчим часом відкрити військово-морську базу в Судані через громадянську війну, що триває в країні.

Нагадаємо, що попри тиск Заходу деякі країни світу продовжують закупати російські озброєння, включно з новими бойовими літаками.

Раніше повідомлялося, що Москва нібито передала два винищувачі Су-57 іноземному покупцеві, що стало першим випадком відправлення цього літака для армії іншої країни.

Нагадаємо також, що цьогоріч в мережу виклали фото фронтового бомбардувальника Су-34 у незвичному помаранчевому камуфляжі. На думку фахівців, машина призначена для Алжиру.

