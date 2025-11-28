В ЄС переконані у легітимності президента України, оскільки його було демократично обрано народом України.

В Європейському Союзі відкинули заяви Путіна про начебто нелегітимність президента України Володимира Зеленського і відсутність у нього повноважень вести мирні переговори. Про це на брифінгу повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Зокрема, у Єврокомісії відреагували на твердження російського диктатора Володимира Путіна про те, що для нього президент України нібито не має достатньої легітимності для підписання угоди про мир.

"Президент Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України. Тож, очевидно, що саме за таких умов ми працюємо і підтримуємо", - наголосила Піньо.

Зокрема, речниця зазначила, що Зеленський докладає багато зусиль, аби насправді покласти край цій жахливій війні та встановити мир.

"Очевидно, що президент Путін має певні труднощі щодо визнання демократично обраного президента сусідньої країни, України", - відзначила Піньо.

Заяви Путіна про нелегітимність Зеленського

Як повідомляв УНІАН, напередодні Путін вкотре висловив сумнів у легітимності президента Зеленського, заявляючи, що це нібито унеможливлює юридично зобов’язувальну мирну угоду.

Також Путін не змінює своїх ультимативних вимог до України щодо визнання російськими окупованих українських територій, зокрема Криму, Донеччини і Луганщини. Також диктатор вимагає виходу українських військ з тих територій, які російським загарбникам не вдається захопити.

