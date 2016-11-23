Нацбанк спростив доступ українського бізнесу до валютних кредитів

НБУ вніс зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

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Національний банк зробив виняток із загального порядку контролю за дотриманням максимальної процентної ставки за зовнішніми кредитами або позиками, які резидент-позичальник (як підприємство, так і фінансова установа) залучає від нерезидента-кредитора з участю експортно-кредитного агентства (ЕКА).

Зараз НБУ здійснює контроль, щоб вартість зовнішніх приватних запозичень у формі кредитів чи позик в іноземній валюті не перевищувала граничний розмір, тобто розмір максимальних процентних ставок. Але надалі при такому контролі за розміром виплат резидента за користування кредитом не будуть враховуватися платежі, які резидент робить нерезиденту для відшкодування фактичних витрат нерезидента по оплаті послуг (винагороди, премії, комісії і т. д.) експортно-кредитного агентства.

«Такий крок розширить можливості для доступу резидентів до зовнішніх кредитних ресурсів, що надаються з участю ЕКА», - наголошується в повідомленні.

Крім того, НБУ додаткового передбачив проведення банками аналізу джерел походження коштів в іноземній валюті у резидентів (які не мають статусу фінансової установи), які мають намір використовувати цю валюту для надання позик нерезидентам.

«Такий захід зробить неможливим використання резидентами-підприємствами іноземної валюти, яка була отримана в якості кредиту або позики, надання позики нерезиденту за межами України на підставі індивідуальної ліцензії НБУ», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих українських банках, без обліку неплатоспроможних банків, за вересень 2016 року знизилася на 0,5 п. п. – до 25,3% за станом на 1 жовтня.

З початку року частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих банках України зросла на 3,2 в. п.

Згідно з наведеними даними, обсяг наданих працюючими банками кредитів у вересні виріс на 4,208 млрд грн, або на 0,4%, – до 943,062 млрд грн. З початку року обсяг кредитів знизився на 2,3%, або на 22,031 млрд грн.