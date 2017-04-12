У Мінфіні підрахували збитки українського бізнесу через можливі порушення при відшкодуванні ПДВ

Міністерство фінансів України за підсумками аналізу відшкодування податку на додану вартість у вибірці з 100 компаній оцінює збиток для українського бізнесу через можливі порушення Державної фіскальної службою у січні-жовтні 2016 року норм законодавства в 3,2 мільярда гривень за рахунок зменшення сум відшкодування.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на брифінгу в Києві.

"Результати вказують на наявність можливих порушень законодавства відповідальними посадовими особами... У 72 компаній з 100 хоча б в одному місяці була необґрунтовано зменшена суму відшкодування. Іншими словами, є імовірність, що ДФС відмовляла платникам податку до відшкодування сум у повному обсязі. Тільки ці 72 компанії потенційно недоотримали 3,2 мільярда гривень", - сказав Данилюк.

Також міністр зазначив, що у 50 із 100 проаналізованих компаній ДФС були порушені строки відшкодування. Крім того, у 72 з проаналізованих 100 компаній були зафіксовані факти порушення хронології (черговості) відшкодування.

За словами Данилюка, Мінфін виконає детальний аналіз зафіксованих випадків та вживатиме відповідних заходів.

Крім того, глава міністерства повідомив про намір проаналізувати трансакції з відшкодування ПДВ за весь 2016 рік і 2017 рік (до 1 квітня - дня запуску електронного реєстру відшкодування ПДВ).

"Електронний реєстр повністю виключає можливість подібних порушень", - підкреслив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, в Україні питання відшкодування ПДВ багато років був і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень.

Оновлений реєстр був запущений в роботу 1 квітня, проте згодом, 3 квітня, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про спробу зриву запуску його роботи. На даний момент реєстр працює в нормальному режимі.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 7 квітня пообіцяв бізнесу повністю подолати корупцію в частині відшкодування податку на додану вартість.