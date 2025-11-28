Орбан насамперед запропонував провести саміт РФ-США в Будапешті.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час зустрічі вони, зокрема, обговорили можливість провести "мирний саміт" США і РФ щодо України в Будапешті.

Зокрема, Орбан заявив, що Угорщина готова надати майданчик для переговорів щодо врегулювання війни в Україні та наголосив, що Будапешт зацікавлений в успішному завершенні мирних ініціатив щодо України.

"Угорщина зацікавлена в мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до цього самого миру. Наша сьогоднішня зустріч дає мені можливість підтвердити, пане президенте, що Угорщина готова забезпечити майданчик для таких переговорів і готова сприяти успішному завершенню цього процесу", - зазначив він.

Путін зі свого боку зазначив, що "буде радий" використати Будапешт як місце для саміту РФ-США.

Він також похвалив Орбана за "зважену позицію з українського питання".

У свою чергу Орбан поскаржився Путіну на економічні втрати від війни.

"Україна - це сусід Угорщини, тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту на собі. Зокрема, ми зазнаємо відчутних економічних втрат", - сказав Орбан.

Раніше Орбан заявляв, що на зустрічі з Путіним планує забезпечити енергопостачання Угорщини взимку і наступного року. Він також неодноразово заявляв, що хоче відродити плани проведення "мирного саміту" в Будапешті між Трампом і Путіним щодо України.

Орбан сподівався прийняти зустріч Трампа і Путіна

Як писав УНІАН, у жовтні відбулася телефонна розмова Путіна і Трампа, за підсумками якої вони домовилися провести зустріч у Будапешті. Її підготовку доручили главам МЗС обох країн - Сергію Лаврову і Марко Рубіо.

Однак після того, як ці двоє провели власну телефонну розмову, саміт було скасовано, а США запровадили нові санкції проти РФ - уперше з початку другої каденції Трампа.

