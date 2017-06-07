Гройсман хоче, щоб "на селі зародився малий і середній бізнес"

Кабінет міністрів України має забезпечити лідерство в створенні робочих місць і розвитку бізнесу на сільських територіях України, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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«Я вважаю, що нам потрібно забезпечити лідерство у реформах, які служитимуть інтересам українців. За великим рахунком у нас є завдання створити на селі робочі місця, розвинути сільські території, щоб на селі зародився малий і середній бізнес», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, саме малий і середній бізнес дозволять гармонійно розвивати українське село, яке зараз перебуває в складних умовах.

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«Цей потенціал у нас абсолютно не розвинений. Великі холдинги сьогодні фактично керують землею, але не займаються ні сільською інфраструктурою, ні селами. Холдинги роблять свою справу, і це добре. Але я вважаю, що потрібно поглиблювати переробку, розвивати село. Це все вимагає рішень, реформ і лідерства», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман виступає категорично проти продажу земель сільськогосподарського призначення агрохолдингам та іноземним особам у разі скасування мораторію і відкриття ринку землі в Україні. Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, в разі скасування мораторію, зможуть лише громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не перевищуватиме 200 га. Таким чином в уряді розраховують забезпечити розвиток фермерства та формування середнього класу в українських селах.