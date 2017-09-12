Офіс бізнес-омбудсмена домовився про співпрацю з СБУ у розгляді скарг бізнесу

Офіс бізнес-омбудсмена підписав меморандум про співпрацю із Службою безпеки України у розгляді скарг бізнесу, повідомила прес-служба Офісу.

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Згідно з повідомленням, меморандум передбачає створення експертної групи, яку очолять заступник голови СБУ та заступник бізнес-омбудсмена. Експертна група буде розглядати конкретні скарги на дії СБУ і її регіональних представництв, співпрацювати у вдосконаленні законодавства, відстежувати та припиняти порушення з боку чиновників.

За словами бізнес-омбудсмена Альгірдаса Шемети, лише 3% скарг із загального потоку звернень стосуються дій СБУ, хоча серед цих скарг є резонансні справи. При цьому, до кінця другого кварталу 2017 року СБУ виконала 95% наданих бізнес-омбудсменом рекомендацій.

"Наша мета – зробити меморандум працюючим інструментом. Як показує практика, після підписання меморандумів з держорганами значно збільшується кількість виконаних рекомендацій. Я впевнений, що меморандум, який ми підписали, дозволить нам оперативно вирішувати проблеми бізнесу з СБУ", - сказав Шемета.

У свою чергу, глава СБУ Василь Грицак висловив готовність сприяти бізнес-омбудсмена у його діяльності.

"Ми хочемо, щоб механізм роботи з бізнес-омбудсменом не був формальним, а реально працював. Зі свого боку, ми готові всіляко сприяти бізнесу в реалізації його прав", - зазначив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, раніше Офіс бізнес-омбудсмена підписав меморандуми про співпрацю з вісьмома державними органами: Державною фіскальною службою, Міністерством екології та природних ресурсів, Державної регуляторної службою, Міністерством юстиції України, Національним антикорупційним бюро, Київською міською державною адміністрацією, Національною поліцією та Національним агентством запобігання корупції.

Офіс бізнес-омбудсмена, покликаний вирішувати спірні питання взаємодії підприємців і державних органів, за два роки своєї роботи в Україні заощадив бізнесу 10 мільярдів гривень за рахунок забезпечення відшкодування податку на додану вартість та вирішення інших спірних питань.