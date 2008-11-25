Черновецький прорахувався: насправді метро в Києві тепер коштує копійки!

Недавно наш дорогий мер заявив що, на його думку, тарифи на проїзд в київському транспорті не піднімалися взагалі. Народ, вимушений тепер замість колишніх 50 копійок раз по раз діставати з кишень купюри з Ярославом Мудрим, ясна річ, обурився. Правда, без якого-небудь відчутного результату.

Справедливості ради відзначимо, що пан Черновецький, мабуть, мав на увазі рекламовані мерією до мозолів на язиці річні проїзні - єдині в столиці проїзні документи, в яких закладена вартість поїздки в 50 копійок. Зрозуміло, за умови, що володар «чарівної картки» старанно користуватиметься громадським транспортом, не відволікаючись на різні «дурощі» як то вихідні, свята, канікули, відпустки та інші, не пов`язане з відмовою від споживання транспортних послуг заняття. А також, зрозуміло, за умови, що любитель їздити «на дурничку» виявиться достатньо фінансово спроможним, щоб викласти зі своєї кишені за один раз 365 гривень... ну, або більше, якщо ви хочете їздити не тільки на метро.

Втім, ідею київського мера можна творчо розвинути: ввести проїзні на п`ять років, десять, двадцять. а ще краще - довічні!!! В останніх, за моїх прикидками, вартість однієї поїздки в метро складе 5-6 копійок залежно від того, що брати за основу розрахунку - закладену в проїзний вартість однієї поїздки, чи вартість самого проїзного.

Ось дивіться:

Як відправну точку беремо проїзні на квартал і на рік (все-таки це найбільші з можливих сьогодні періодів, і треба думати, співвідношення кількість-вартість поїздок там максимально наближена до оптимального для «виживання» підземки).

Зі збільшенням терміну дії проїзного в 4 рази одержуємо зниження вартості поїздки майже в 2 рази.

Час дії проїзного документа Кількість поїздок (не менше) Вартість проїзного документа (грн.) Вартість однієї поїздки (грн.) 1 жетон 1 2 2 1 місяць 60 80 1,33 3 місяці 180 199 1,1 1 рік 730 365 0,5 4 роки 2920 730 0,25 16 років 11680 1518,4 0,13 64 роки 46720 2803,2 0,06

Варіант другий: зі збільшенням терміну дії проїзного в 4 рази одержуємо зростання вартості проїзного документа в 1,83 раза.

Час дії проїзного документа Кількість поїздок (не менше) Вартість проїзного документа (грн.) Вартість однієї поїздки (грн.) 1 жетон 1 2 2 1 місяць 60 80 1,33 3 місяці 180 199 1,1 1 рік 730 365 0,5 4 роки 2920 668 0,23 16 років 11680 1223 0,1 64 роки 46720 2238 0,05

Виходячи з того, що середня тривалість життя зараз в Україні складає 61 рік для чоловіків і 73 - для жінок, проїзний на 64 роки цілком можна вважати «довічним» (зробимо жінкам невеликий презент). І в цьому випадку ми виходимо (Ура!) на вартість однієї поїздки часів радянського метро - 5 копійок!

До речі, пане Черновецький, особисто мені вартість довічного проїзного в 2238 гривень подобається більше, ніж 2803. І у тому, і в іншому випадку, звичайно, доведеться кілька місяців посидіти на хлібові з варенням з прабабусіних запасів, але економія серце гріє.

Зате нашому градоначальникові, що прагнучне в усьому бути оригінальним, буде чим пишатися. Досі жодному з політиків так і не вдалося повернути «радянську» ціну. На жоден товар!

Втім, киянам, дуже зацікавленим у тому, щоб заплатити за проїзд якомога менше, абсолютно необов`язково чекати введення «довічних» проїзних. Вартість одного проходу через турнікет можна успішно звести майже до нуля своїми силами вже сьогодні! Досить просто з будь-яким з «термінових проїзних» (тобто тих, у яких не враховується кількість поїздок на день) швидко-швидко бігати через турнікет туди-сюди - вартість одного «заходу» в метро в такому режимі нестримно танутиме з кожним разом. Правда до вечора з`явиться гаряче бажання «відстебнути» стоптані ноги і закинути їх куди подалі. Але ж моральне задоволення...

Віра Сорока, Київ