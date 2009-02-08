Україна прагне швидше повернути до Росії тіло капітана "Фаїни"

Україна зробить усе можливе для швидкого повернення до Росії тіла загиблого в піратському полоні капітана судна "Фаїна" Володимира Колобкова, заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова в телефонній розмові з удовою капітана Оленою Колобковою, яка живе в Санкт-Петербурзі.

"Олена Колобкова попросила омбудсмена України допомогти в швидкій доставці тіла чоловіка до Санкт-Петербурга. Відгукунувшись на прохання вдови капітана "Фаїни", Ніна Карпачова запевнила, що Україна зробить для цього все можливе", - цитує прес-службу омбудсмена РІА "Новости".

Карпачева також висловила співчуття у зв`язку з трагічною смертю Володимира Колобкова.

На момент захоплення на "Фаїні" були 17 громадян України, троє росіян з Петербурга і один громадянин Латвії. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер на третій день після захоплення від серцевого нападу.

"Фаїна" нині рухається своїм ходом до кенійського порту під охороною американського корабля.