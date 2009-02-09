ДТП в Запорізькій області: двоє загиблих, троє поранених
10:38, 09 лютого 2009Разное
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Всього за добу - 61 автоаварія
Вчора о 17.15 поблизу села Малокатеринівка Запорізької області на автодорозі Харків – Сімферополь зіткнулись два легкових автомобіля, внаслідок чого загинули 2 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще троє у тяжкому стані госпіталізовані.
Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території України зареєстрована 61 автоаварія: загинули 14 і травмовані 88 осіб.
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