Донецька облорганізація "Батьківщини" заявляє про захоплення сайту
22:58, 11 лютого 2009Разное
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Донецька обласна організація ВО "Батьківщина" заявляє про захоплення Інтернет-сайту byut.dn.ua спамерами з метою дискредитації цієї політичної сили.
Про це говориться в офіційному листі для ЗМІ виконуючого обов`язки голови обласної парторганізації ВО "Батьківщина" Валерія КАРПЕНКА.
У листі зазначається, що "щодо дій зловмисників вже подано відповідну заяву до Донецького обласного ВБЕЗ у відділ інтелектуальної власності".
У листі також зазначається, що облорганізація ВО "Батьківщина" не несе відповідальності за інформацію, розміщену на сайті byut.dn.ua з 10 лютого 2009 року".
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