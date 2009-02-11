Донецька облорганізація "Батьківщини" заявляє про захоплення сайту

Донецька обласна організація ВО "Батьківщина" заявляє про захоплення Інтернет-сайту byut.dn.ua спамерами з метою дискредитації цієї політичної сили.

Про це говориться в офіційному листі для ЗМІ виконуючого обов`язки голови обласної парторганізації ВО "Батьківщина" Валерія КАРПЕНКА.

У листі зазначається, що "щодо дій зловмисників вже подано відповідну заяву до Донецького обласного ВБЕЗ у відділ інтелектуальної власності".

У листі також зазначається, що облорганізація ВО "Батьківщина" не несе відповідальності за інформацію, розміщену на сайті byut.dn.ua з 10 лютого 2009 року".