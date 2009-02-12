Ватикан визнав теорію Дарвіна

Представник католицької церкви заявив, що еволюційна теорія Чарльза Дарвіна не суперечить біблійній версії створення світу і живих організмів. Слова голови папської ради з культури архієпископа Жанфранко Равазі (Gianfranco Ravasi) цитує британська газета The Times.

Архієпископ уточнив, що еволюційні ідеї можна знайти в текстах Фоми Аквінського і Святого Августина. "Насправді, кажучи про еволюцію, ми говоримо про світ у такому вигляді, як його створив бог", - додав Равазі.

Представник Ватикану також спростував припущення про те, що понтифік Бенедикт XVI планує найближчим часом виступити із заявою на підтримку теорії розумного творіння. Вона навіть була виключена з тем організованої за підтримки папської ради з культури конференції, приуроченої до 150-річчя публікації знаменитої книги Дарвіна "Походження видів". Причиною виключення послужила слабкість теорії "як в науковому, так і в теологічному плані". Теорія розумного творіння розглядатиметься тільки як культурний феномен, а не як наукова теорія. В інших джерелах зазначається, що йдеться не про теорію розумного творіння, а про теорію креаціонізму. Хоча ці поняття й подібні, між ними є відмінності.

Равазі наголосив, що католицька церква ніколи офіційно не засуджувала теорію еволюції. 1950 року Папа Пій XII заявив, що вона є обгрунтованим науковим підходом до пояснення розвитку людини. 1996 року понтифік Іван Павло II назвав еволюцію "більш ніж гіпотезою".

Лента.ру