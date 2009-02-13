Honda і Nissan скорочують набір молодих фахівців

Японські автоконцерни Honda і Nissan оголосили про скорочення з 2010 року набору молодих фахівців-випускників вузів через відсутність перспектив поліпшення ситуації в галузі у зв`язку з світовою фінансовою кризою, повідомляють місцеві ЗМІ.

Керівництво Nissan наступного року візьме на роботу лише "кілька десятків осіб", які завершили навчання, замість планованих 580 фахівців. Раніше компанія вже оголосила про скорочення 20 тисяч робітників на своїх заводах у різних країнах світу до кінця березня 2009 року.

Автоконцерн Honda також оголосив про скорочення прийому випускників вузів наступного року на 40% - з 1490 осіб цього року до 890.

За оцінками експертів, ця тенденція пошириться і на інші японські автогіганти, які вимушені шукати шляхи скорочення витрат на тлі поглиблення світової кризи.

РІА “Новости”