ДАІ шукає водія, який у Києві насмерть збив жінку та втік
11:19, 14 лютого 2009Разное
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Трагедія сталася 13 лютого
13 лютого близько 18.55 у Києві на розі вулиці Тростянецької і Харківського шосе невстановлений автомобіль насмерть збив 34-річну жінку і зник з місця ДТП.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.
Столична Державтоінспекція просить відгукнутися свідків цієї аварії та зателефонувати за номером: 483-70-64.
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