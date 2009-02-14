ДАІ шукає водія, який у Києві насмерть збив жінку та втік

11:19, 14 лютого 2009
Разное
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Трагедія сталася 13 лютого

13 лютого близько 18.55 у Києві на розі вулиці Тростянецької і Харківського шосе невстановлений автомобіль насмерть збив 34-річну жінку і зник з місця ДТП.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

Столична Державтоінспекція просить відгукнутися свідків цієї аварії та зателефонувати за номером: 483-70-64.

 

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