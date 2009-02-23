Томенко розповів про аморальність екс-нардепів: просту, в квадраті і в кубі

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що Верховна Рада України зробить усе, аби припинити фінансування колишніх народних депутатів за рахунок бюджету парламенту.

Про це він заявив сьогодні, коментуючи інформацію в ЗМІ про нарахування матеріальної допомоги колишнім народним депутатам в сумі більше 20 млн. грн. за 2008 рік, повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО зауважив, що з правової точки зору необхідно внести зміни до Закону України “Про статус народного депутата”. “При розумінні кризової ситуації в Україні та скороченні видатків на управлінські функції, переконаний, що Верховна Рада внесе такі зміни”, - сказав він.

В той же час, наголосив заступник голови Верховної Ради України, ще більш важливим є моральний аспект. М.ТОМЕНКО зауважив, що колишній народний депутат повинен особисто написати заяву, що він не працевлаштувався, і тільки в цьому випадку нараховується матеріальна допомога. Віце-спікер переконаний, що з моральної точки зору колишні народні депутати самі мають відмовитися від цієї матеріальної допомоги. “Прості колишні народні депутати, які отримують цю допомогу, діють неправильно. Натомість екс-народні депутати - бізнесмени діють аморально в квадраті, а публічні політики чи лідери партії, які їздять по Україні та “захищають український народ” і вже кілька років просять матеріальну допомогу, діють аморально в кубі”, - сказав він. М.ТОМЕНКО зауважив, що журналісти правильно вчинили, коли оприлюднили відповідну інформацію про тих екс-депутатів, які отримують матеріальну допомогу, оскільки вона є дійсно суспільно значимою.