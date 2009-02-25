Концерн «Укрспирт» почав промислове виробництво біопального. Про це УНІАН повідомили в прес-службі концерну.

Повідомляється, що ДП “Лохвицький спиртовий комбінат” виробляє за добу вже 10 тис. дал компоненту моторного пального активного (КМТА) на основі флегмового компоненту. КМТА – продукт, розроблено фахівцями концерну «Укрспирт» спільно з галузевими науковцями. Кінцевий продукт: бензин Біо-100.

Пальне на 60% складається з відновлюваної сировини. Висока якість і характеристики пального відповідають суворим стандартам екологічної безпеки Євро-4. Пальне Біо-100 має детонаційну стійкість вищу, ніж будь-який стандартний бензин, виготовлений з нафти. Пальне Біо-100 має екологічні переваги. Низький вміст сірки в сировині забезпечує низький вміст сірки в пальному. Вміст ароматичних вуглеводнів у пальному Біо-100 в десятки разів нижчий, ніж у стандартних бензинах. Внаслідок цього зменшуються викиди з відпрацьованими газами такої небезпечної речовини як бенз(а)пірен. За вмістом бензолу пальне Біо-100 має показники на рівні вимог європейських стандартів.

На сьогодні обсяги випуску пального Біо-100 становлять 80 тонн на добу. Вся продукція Лохвицького спиртового комбінату реалізується на українських АЗС під власною маркою.

Концерн «Укрспирт» розглядає цей експеримент з виробництва біопального на Лохвицькому спиртовому комбінаті як такий, що дає змогу провести перевірку всіх етапів виробництва і реалізації альтернативного пального. Вже найближчим часом у програму виробництва біопалива буде підключено ще 5 заводів. Найсучасніше устаткування з абсолютування спирту на цих заводах споруджене в рамках співпраці концерну «Укрспирт» і НВП “Техінсервіс”. Завдяки цьому, Концерн «Укрспирт» володіє можливостями для виробництва 200 тис. тонн біопального.

“На виробництво горілки й інших лікерогорілчаних виробів має йти максимум 15% загального обсягу виробництва всіх існуючих спиртових заводів України. Два роки я працював на цю ідею і зроблю все для повної її реалізації. Я впевнений, що це єдиний перспективний шлях розвитку української спиртової галузі. Тому найближчим часом виробництво біопального й технічних рідин на основі спирту буде стабільним і суттєво збільшуватиметься. Наш наступний крок – це забезпечення біологічним пальним потреб нашого аграрного сектора і повне заміщення імпортної продукції на ринку спиртомістких рідин. Якщо нам не заважатимуть, концерн «Укрспирт» має досить потужностей для виконання такого завдання”, - відзначив голова концерну «Укрспирт» Іван ЯКОВЕЦЬ.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укрспирт» створено постановою Кабінету Міністрів від 29 червня 1996 р. «Про вдосконалення управління підприємствами спиртової і лікерогорілчаної промисловості». У концерн входять 76 державних спиртових заводів, які забезпечують більш як 95% виробництва спирту в Україні.