Самогубця підірвав себе разом із будинком, але вижив

На Тернопільщині госпіталізовано 40-річного чоловіка, який отримав опіки кистей та обличчя внаслідок вибуху газу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій, житель села Підгора Теребовлянського району з метою покінчити життя самогубством заніс в помешкання балон з газом, відкрив його, а згодом запалив сірника. Вибух зруйнував частину будівлі, зате потерпілий вижив. Його доставлено в Теребовлянську районну лікарню.