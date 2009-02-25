Самогубця підірвав себе разом із будинком, але вижив

16:43, 25 лютого 2009
Разное
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"Знаряддя" - балон з газом

На Тернопільщині госпіталізовано 40-річного чоловіка, який отримав опіки кистей та обличчя внаслідок вибуху газу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій, житель села Підгора Теребовлянського району з метою покінчити життя самогубством заніс в помешкання балон з газом, відкрив його, а згодом запалив сірника. Вибух зруйнував частину будівлі, зате потерпілий вижив. Його доставлено в Теребовлянську районну лікарню.

 

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