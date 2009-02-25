Самогубця підірвав себе разом із будинком, але вижив
16:43, 25 лютого 2009Разное
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"Знаряддя" - балон з газом
На Тернопільщині госпіталізовано 40-річного чоловіка, який отримав опіки кистей та обличчя внаслідок вибуху газу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій, житель села Підгора Теребовлянського району з метою покінчити життя самогубством заніс в помешкання балон з газом, відкрив його, а згодом запалив сірника. Вибух зруйнував частину будівлі, зате потерпілий вижив. Його доставлено в Теребовлянську районну лікарню.
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