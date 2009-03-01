Аукціон сигар зібрав мільйон євро на потреби кубинської охорони здоров'я

Близько мільйона євро приніс щорічний аукціон кубинських сигар, який відбувся в Гавані, пише газета Miami Herald.

Всі виручені на аукціоні кошти буде спрямовано на потреби кубинської системи охорони здоров`я.

Цього року на торги було виставлено сім наборів сигар у спеціальних шкатулках для їх зберігання – х’юмідорах. Найдорожчим лотом став х’юмідор з 400 сигарами марки Cohiba, який пішов з молотка за 350 тисяч євро.

Х’юмідори з сигарами Hoyo de Monterrey і Romeo у Julieta було продано за 140 тисяч євро кожен. З аукціону також пішли набори сигар інших відомих марок: H.Upmann, Partagas, Montecristo і Trinidad.

У щорічному аукціоні сигар у Гавані 2009 року взяли участь близько тисячі учасників з 73 країн світу. Захід відкривав голова кубинської Національної асамблеї Рікардо АЛАРКОН, зазначає Лента.ру.