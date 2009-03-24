Спочатку Тараса Бульбу хотіли зробити схожим на Богдана Ступку

В Полтавській області відкриють пам`ятник герою однойменного твору Миколи Гоголя Тарасу Бульбі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради Комсомольcка.

За її даними, пам`ятник Т.Бульбі відкриють 1 квітня до 200-річчя з дня народження Гоголя. Скульптурна композиція створена на спонсорські кошти, її відкриють в селі Келіберда поблизу міста Комсомольськ.

«Скульптура зображає Т.Бульбу, який сидить на березі Дніпра, а поряд з ним пасеться його кінь. Автор композиції - народний художник України, голова Національного союзу художників Володимир ЧЕПЕЛИК. Спочатку образ Т.Бульби хотіли виліпити схожим на Богдана СТУПКУ, який зіграв Тараса в однойменному фільмі, але потім вирішили створити збірний образ українського козака», - сказано в повідомленні прес-служби.