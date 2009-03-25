У Києві горів Печерський ринок

24 березня, о 20:10 до Головного управління МНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на ринку «Печерський» на Печерській площі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за 3 хвилини перші пожежно-рятувальні підрозділи були на місці події. Осередок пожежі знаходився посередині ряду, де реалізовувались продукти харчування. Вогонь з великою швидкістю поширювався в два боки, з одної конструкції на іншу. Загалом пожежею було охоплено 5 ролетних конструкцій, а її загальна площа становила близько 80 квадратних метрів.

О 20:38 пожежу вдалося локалізувати, а вже через 5 хвилин вогонь ліквідували повністю.

У гасінні пожежі брали участь 35 пожежників на 9 одиницях основної та спеціальної пожежної техніки.

На місці працювала пожежна лабораторія, працівники якої, наразі, з’ясовують причину пожежі.

За словами охоронців ринку з 19:00 ринок було зачинено після робочого дня. Приблизно о восьмій вечора вони помітили дим та полум’я в одному з торговельних рядів. Переконавшись, що почалася пожежа вони зателефонували на «101».