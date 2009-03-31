Полтавські листоноші отримали лист з білим порошком і погрозами

У Полтавській області працівники Карлівського районного поштового відділення отримали лист з білим порошком і погрозами.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, 28 березня вузол зв`язку отримав листа, на якому не було зазначено точної адреси отримувача та відправника. Керівництво поштового вузла створило комісію і розкрило листа. Під час розкриття на стіл висипався білий порошок і випала записка, в якій на адресу працівників відділення містилися погрози і повідомлялося, що вони "вже заражені сибірською виразкою".

Сьогодні працівники СЕС дали висновок, що в білому порошку, який вони взяли на аналіз, спори сибірської виразки не знайдено.