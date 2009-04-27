Журналісти спіймалися на спробі "замінувати" Київську ГЕС

Міліція попередила спробу журналістів «замінувати» Київську ГЕС.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, сьогодні близько 12.00 працівники позавідомчої охорони, які охороняють каскад гідротехнічних споруд Київської ГЕС, помітили на згаданому режимному об’єкті групу підозрілих осіб та автомобіль. Після їх затримання невідомі заявили охоронцям, що вони – знімальна група телепрограми «Надзвичайні новини», і перебувають тут на редакційному завданні й мають намір імітувати замінування греблі Київського водосховища, щоб відзняти дії правоохоронців у цій надзвичайній ситуації.

Працівники охорони негайно викликали за телефоном «102» наряд Вишгородського райвідділу міліції, який задокументував дії зазначених осіб та вилучив у них муляж вибухового пристрою.

Відповідні матеріали надалі будуть переслані до Служби безпеки України.

Головне управління МВС України в Київській області висловлює здивування з приводу провокаційних дій цих журналістів і звертається до Комісії з журналістської етики дати їм відповідну оцінку.

Міліція Київщини просить журналістів не «мінувати» режимні об‘єкти.