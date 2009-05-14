У НУ-НС народилась ідея нового податку на власників автомобілів

Народні депутати України від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КОВАЛЬ, Борис ТАРАСЮК і Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО пропонують ввести податок на власників автомобілів, який має перераховуватися за кожен літр пального, купленого під час заправки.

Це передбачено законопроектом про податок на пальне з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів №4074 від 14 травня 2009 р., який розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з проектом закону, обчислення середнього розміру податку здійснюється на підставі даних Держкомстату України шляхом розподілу загальної річної суми надходжень до бюджету від податку з власників транспортних засобів за минулий рік на загальну кількість літрів пального, реалізованого споживачам за минулий рік, з урахуванням коефіцієнта, який враховує інфляційні процеси.

На думку авторів законопроекту, діючий закон «Про податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів» від 6 грудня 2006 р. зі змінами встановлює дискримінаційні умови для всіх категорій платників податків.

«Ухвалення законопроекту дозволить збільшити надходження до державного бюджету, оскільки кількість автомобілів, яхт, моторизованих човнів і інших механізмів в Україні і загальна кількість спаленого пального постійно зростає, – зазначається у пояснювальній записці до проекту закону. – Крім того, податок платитимуть як фізичні особи (іноземні громадяни – УНІАН), так і іноземні юридичні особи – власники автомобільного транспорту, інших механізмів, які експлуатують дороги і водоймища, що забезпечить значні додаткові надходження до бюджету».

У той же час у висновку Головного науково-експертного управління вказано, що фактично проектом упроваджується новий вид податку, проте до закону «Про систему оподаткування», в якому визначається перелік загальнодержавних і місцевих податків і зборів, відповідні зміни не вносяться.

Крім того, подані до проекту документи не містять ніяких розрахунків і обгрунтувань, які б дозволили оцінити переваги запропонованого механізму. Разом із тим, база розрахунку податку нестабільна, і щороку змінюватиметься, що утруднить діяльність суб`єктів господарювання, оскільки вони не зможуть планувати свої витрати.