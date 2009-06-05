До космосу полетить власник цирку

Сьомим космічним туристом, який вирушить на Міжнародну космічну станцію (МКС) у вересні 2009 року, стане Гі Лаліберте (Guy Laliberte), повідомляє РІА "Новости". Про це було офіційно оголошено на прес-конференції, яка проходила паралельно в Москві та в Монреалі. На МКС канадець проведе 12 діб. Лаліберте вже одержав позитивний висновок російської медкомісії і розпочав у Зоряному містечку підготовку до польоту.

Компанія Space Adventures прагнула тримати ім’я нового туриста в таємниці, проте за два дні до обіцяної конференції інформація потрапила в ЗМІ. Першим Лаліберте назвав сайт NASA Watch, який займається відстежуванням внутрішньої інформації Американського космічного агентства.

Гі Лаліберте вирушить у космос 30 вересня 2009 року у складі екіпажу професійних космонавтів Максима Сураєва і Джеффрі Вільямса. Вирушить замість казахського космонавта, політ якого Казахстан не зміг оплатити. Вартість польоту не розголошується, проте попередній турист Чарльз Сімоні, який був на орбіті в березні-квітні 2009 року, заплатив 35 мільйонів доларів.

Лаліберте - засновник і керівник канадського Cirque du Soleil ("Цирку Сонця"). Починав він як простій циркач: грав на акордеоні, ходив на ходулях і ковтав вогонь. Зараз йому 49 років і його багатство оцінюється в 1,4 мільярда доларів, повідомляє Лента.ру.

Всього з 2001 року на станції встигли побувати шість непрофесійних космонавтів: американці Денніс Тіто (Dennis Tito), Грегорі Олсен (Gregory Olsen) і Річард Герріот (Richard Garriott), американка іранського походження Ануше Ансарі (Anousheh Ansari), американець угорського походження Чарльз Симоні (Charles Simonyi) - двічі, а також південноафриканець Марк Шаттлворт (Mark Shuttleworth).