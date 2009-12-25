У РФ почалася кампанія відмивання Кадирова

Російські ЗМІ поширили заяву шефа Московського бюро «Рейтер», про яку сам “Рейтер” не згадує і словом... Промосковський президент автономії таки закликав ліквідувати Україну...

Однією з топ-новин цього тижня стала заява президента Чечні Рамзана Кадирова про те, що, на його думку, Росія повинна зробити з Україною та Грузією. Президент однієї з російських автономій дав на початку цього тижня інтерв’ю західним журналістам, де, як випливало з оприлюднених “Дейлі телеграф” слів, закликав ліквідувати Україну та Грузію.

Звичайно ж, така заява не могла не викликати певної реакції навіть у традиційно млявого до таких речей українського державного апарату. Відреагувало МЗС, сказав пару слів Наливайченко, подало ознаки життя РНБО. Усе ж таки не кожний день високопосадовець сусідньої держави закликає до знищення свого сусіда.

Здивувало інше – реакція російської сторони, яка вперто вдає, ніби нічого особливого не сталося. Прозвучала якась абстрактна заява від Міністерства закордонних справ Росії, наше МЗС заявило, що їхнє МЗС відмежувалось від заяв Кадирова, основні російські ЗМІ переважно мовчать щодо самої заяви, подаючи час від часу обмеженими дозами відгуки з України. І лише так би мовити “незалежне інформаційне агентство Чечні” – з офісами в Грозному та Москві, – на сайті якого автор цих рядків не знайшов жодного критичного щодо уряду цієї республіки матеріалу, поставило цю заяву на свою центральну сторінку.

Проте вчорашній вечір приніс новий поворот у цій історії. А саме – російські інформаційні агентства поширили заяву шефа Московського представництва агентства «Рейтер» Майкла Стотта, який начебто зазначив, що першоджерелом матеріалу в “Дейлі телеграф” було інтерв’ю Кадирова його агентству й що автори ряду публікацій в Інтернеті перекрутили зміст того, що писало агентство й казав президент Чеченської Республіки. «Ми розчаровані тим, як було використане інтерв’ю, дане Кадировим агентству «Рейтер». Висловлювання, використані низкою ЗМІ, вирвано з контексту, неправильно інтерпретовані й не відповідають суті того, що казав президент Чечні», – нібито сказав Стотт.

Проте замість того, аби прояснити цю ситуацію, ця заява її ще більше заплутала. Найдивніше було в тому, що ні на англомовному, ні на російськомовному сайті “Рейтер” цієї заяви не було! Більше того, навіть моніторинг західної преси не приніс жодної згадки про таку заяву. Єдині джерела, у яких її можна знайти – російські інформагентства.

Проте далі – більше. Той же “Рейтер” на своєму сайті розмістив оригінал інтерв’ю з Кадировим.

Причому без яких-небудь коментарів та згадок про заяву власного керівника. І що найцікавіше – якщо ви, керуючись начебто заявою Стотта, намагатиметеся знайти десять відмінностей між словами Кадирова, оприлюдненими в “Дейлі телеграф”, і тими, що опублікував “Рейтер”, – у вас можуть виникнути певні психологічні проблеми. Тому що таких відмінностей, за винятком якихось дрібних нюансів перекладу, немає! Смислові навантаження обох текстів ідентичні. Ось судіть самі.

Текст з “Дейлі телеграф”, який потім було ретрансльовано численними українськими виданнями: «Росія мусить мати агресивну стратегію і йти в наступ». «Грузія, Південна Осетія, Україна – усе це буде тривати й тривати. Це якась таємна недуга Росії. Чому ми мусимо постійно страждати, якщо можемо ліквідувати це раз і назавжди? Ми велика держава, у нас все є – армія, техніка. Нам необхідно переходити в наступ».

А ось що подається в автентичному інтерв’ю Кадирова на російськомовному сайті “Рейтер” (мовою оригіналу):

"Они не успокоятся. Я вот как думаю – я считаю себя военным стратегом – я считаю, надо России как государству надо разработать стратегию – нападать надо. Если государство нападает, не надо обороняться, надо нападать на государство, чтобы их успокоить. Только тогда Америка успокоится, – сказал чеченский руководитель. – А так, Грузия, Южная Осетия, Украина – это все будет продолжаться и продолжаться. Это лишняя болезнь для России, зачем всегда болеть, если можно искоренить это раз и навсегда. Мы – великая держава, у нас есть всё. Есть армия, есть техника. Надо нападать – если тебя не оставляют в покое, не надо обороняться, надо нападать на государства и на что хочешь – чтобы жить спокойно. Они нас так просто не оставят. И мы для этого готовимся, и шутить с нами, играться мы никому не позволим".

Неточності, якщо й мають місце, то ось такого плану. Зокрема, у тексті в “Дейлі телеграф” немає згадки, що Кадиров вважає себе “воєнним стратегом”. В автентичному інтерв’ю “Рейтер” Грузія та Україна названі також не “таємними недугами”, а “зайвою хворобою” Росії, і “замість переходити в наступ” Кадиров, звичайно ж, як військовий стратег, каже про те, що “треба нападати – якщо тебе не залишають у спокої, не треба оборонятися, треба нападати на державу і на що хочеш”. Остання фраза заслуговує на особливу увагу: зі слів кремлівського президента Чечні випливає, що об’єктами нападів можуть бути не лише держави, а все що завгодно...

У розміщеному інтерв’ю “Рейтер” можна знайти ще багато чого цікавого, але чого там точно не можна знайти, так це заклику до миру та міждержавної дружби. Та й справді, хіба можна дружити з “недугою”, якщо є така “армія” і така “техніка”?

Андрій Гарасим