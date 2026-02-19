Трамп визнав свою помилку щодо російської агресії проти України

Президент США похвалиив себе за здобутки в перший рік свого другого президентства.

Президент США визнав, що невірно оцінив складність досягнення миру в Україні. Відповідну заяву Дональд Трамп зробив, виступаючи на першому засіданні, скликаної ним "Ради миру".

Так, виступаючи на відкритті саміту, американський лідер заявив наступне:

"Те, що ми робимо, дуже просте – мир. Це називається "Рада миру", і це слово легко вимовити, але важко втілити в життя".

Відео дня

Трамп похвалив учасників саміту, заявивши, що дехто з присутніх дуже допоміг його в перший рік його другої президентської каденції.

"Це був лише перший рік, але, мабуть, такий, як ніколи раніше для нашої країни. Тому що ми завершили вісім воєн, і я думаю, що дев'ята на підході. Вона виявилася найскладнішою, хоча я думав, це буде найлегша. Ніколи не знаєш, що буде просто, а що не так вже й просто", - додав президент США.

"Рада миру" Трампа: що треба знати

Як писав УНІАН, Рада миру (офіційно Board of Peace) – це міжнародна дипломатична ініціатива, започаткована президентом США Дональдом Трампом у січні 2026 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Спочатку її задумували як орган для нагляду за припиненням вогню та відбудовою Сектору Гази після війни Ізраїлю з ХАМАС, але згодом її мандат розширили до ширшого посередництва в глобальних конфліктах.

Трамп очолює раду як постійний голова, а членство передбачає значні фінансові внески (постійне місце коштує $1 млрд). До ініціативи вже приєдналися близько двох десятків країн, серед яких переважно держави Близького Сходу, Азії, Латинської Америки та деякі європейські (наприклад, Угорщина, Болгарія, Косово). Однак більшість традиційних союзників США в Європі (Великобританія, Франція тощо) та інші великі держави світу (окрім Індії) відмовилися брати участь в цій ініціативі.

До Ради миру зокрема було запрошено лідерів України, Білорусі та Росії. Білорусь на чолі з Олександром Лукашенком однією з перших офіційно приєдналася, однак на саміт у Вашингтоні Лукашенко їхати побоявся. Трамп заявляв про готовність Путіна приєднатися, однак процес загальмувався. Україну запросили особисто, але президент Володимир Зеленський відкинув ідею участі, пояснюючи, що неможливо сидіти в одній раді з агресором (Росією) та його союзником (Білоруссю), поки триває війна. Київ заявив, що розглядатиме членство лише після завершення війни та досягнення реального миру.

Перше засідання Ради миру відбулося 19 лютого у Вашингтоні. На нього приїхали лише жменька лідерів другорядних держав світу - прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, прем'єр-міністр Пакистану, президент Індонезії, король Бахрейну Хамад бін Іса Аль Халіфа, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв. Решта країн або були представлені чиновниками нижчого ранку, або взагалі проігнорували саміт.

Вас також можуть зацікавити новини: